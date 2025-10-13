Haberler

Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirdi.

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet jeneratör, 2 adet delici, 12 adet delici ucu ve 8 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı

29 yıllık evlilik sonlandı, sosyetenin ünlü çifti boşandı
TFF'den Gazze'ye destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak

Milli maç öncesi TFF'den Gazze kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.