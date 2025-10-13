Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet jeneratör, 2 adet delici, 12 adet delici ucu ve 8 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK