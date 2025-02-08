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Karabük'te Kablo Hırsızlığına Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te Kablo Hırsızlığına Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı
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Eskipazar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında 4 şüpheli güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek tutuklandı. Polis ekipleri olaya müdahale etti.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçedeki bir iş yerinde kablo hırsızlığı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yaptıkları güvenlik kamerası görüntüleri incelemelerinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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