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Karabük’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Karabük’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde 4 ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda kulaklık içerisine gizlenmiş 12 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, içime hazır üçlü tabir edilen 1 adet esrar, 2 adet ecstasy hap, 4 gram metamfetamin, 31 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 gram amfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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