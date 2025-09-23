Haberler

Karabük'te İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen iki kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eflani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda ip ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları savcılıkça ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
