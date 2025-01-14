Karabük'te İzinsiz Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı
Eflani ilçesinde yapılan denetimlerde izinsiz kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan çeşitli aletleri ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı. İki şahısla birlikte kazıda kullandıkları 2 adet kazma, birer adet jeneratör, kürek, balta, levye, 1 manila demiri, murç, çadır, çapa demiri, keser, 2'şer adet el testeresi, delici, 20 metre uzatma kablosu, 55 metre yüksek mukavametli kamp halatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK