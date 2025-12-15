Haberler

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarpan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 107. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 78 AAZ 895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
