Karabük'te iki katlı evde korkutan yangın

Güncelleme:
Yenice ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çatıya da sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Olay ilçeye bağlı Güney köyü Kapançukur Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.M. isimli vatandaşa ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya da sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük hasara yol açan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

