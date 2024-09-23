Karabük'te İki Gruplar Arasında Bıçaklı Kavga
Karabük'te, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'te iki grup arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi
KARABÜK - Karabük'te, 2 grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgayı çevredekiler sonlandırdı. Kavgada yaralanan bir kişi hastanede tedaviye alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.