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Karabük'te İki Gruplar Arasında Bıçaklı Kavga

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Karabük'te, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'te iki grup arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te, 2 grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgayı çevredekiler sonlandırdı. Kavgada yaralanan bir kişi hastanede tedaviye alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te İki Gruplar Arasında Bıçaklı Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSİN TURAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Politika Güvenlik 3-sayfa Karabük Kavga

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