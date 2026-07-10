Bütün trafik kurallarını hiçe sayan sürücü görüntülendi

Karabük-Yenice kara yolunda hatalı sollama yapan, abartı egzoz kullanan ve ara sıra selektör yaparak önündeki aracı taciz eden otomobil, araç kamerasınca görüntülendi.

Karabük'ten Yenice istikametine seyir halinde olan 41 RT 600 plakalı otomobilin sürücüsü, kara yolunda yaptığı hatalı sollamalarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Görüntülerde sürücünün zaman zaman önünde seyreden araca selektör yaparak tacizde bulunduğu, abartı egzoz kullandığı ve karşı yönden araç gelme ihtimaline rağmen hatalı sollamalar yaptığı görüldü.

Hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücünün tehlikeli hareketleri araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri sürücünün tespiti için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı