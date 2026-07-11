Trafiği tehlikeye atan sürücüye 44 bin TL ceza kesildi

Karabük'te hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullandığı belirlenen otomobil sürücüsüne 44 bin 157 lira idari para cezası kesildi.

Sosyal medyada 41 RT 600 plakalı kırmızı renkli otomobilin Yenice-Karabük kara yolunda hatalı sollama yaptığı ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkardığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu aracın Zonguldak-Karabük Devlet Kara Yolu'nun 33. ve 39. kilometreleri arasında hatalı sollama yaptığı, şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü, abartı egzoz kullandığı ve öndeki aracı geçerken uzağı gösteren farları usulsüz şekilde kullandığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, "geçmenin yasak olduğu yerde sollama yapmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" (2 ihlal), "çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklik yapılmış araç kullanmak" ve "uzun farları usulsüz kullanmak" suçlarından toplam 44 bin 157 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı