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Karabük'te düğünde silahlı saldırıya ceza

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı tespit edilen şahıslara ceza kesilirken, silahlara el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 şahsa ruhsatsız av tüfeği bulundurmak ve kullanmamaktan, 3 şahsa ise ruhsatsız ve faturasız kurusıkı tabanca kullanmaktan ceza uygulandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen şahıslara ceza kesilirken, silahlara el konuldu.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ilçede bir düğünde havaya ateş edildiğine dair gelen ihbar üzerine, düğünde silah kullandığı tespit edilen 2 şahsa "ruhsatsız av tüfeği bulundurmak ve kullanmadan" her birine 4 bin 538 TL, 3 şahsa ise "ruhsatsız ve faturasız kurusıkı tabanca kullanmaktan" her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 34 bin 42 TL, düğün sahiplerine ise "emre aykırı davranıştan" her birine 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 4 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

Olayda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet yivsiz av tüfeği muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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