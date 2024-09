Karabük'te düğünde silahlı saldırıya ceza

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen şahıslara ceza kesilirken, silahlara el konuldu.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ilçede bir düğünde havaya ateş edildiğine dair gelen ihbar üzerine, düğünde silah kullandığı tespit edilen 2 şahsa "ruhsatsız av tüfeği bulundurmak ve kullanmadan" her birine 4 bin 538 TL, 3 şahsa ise "ruhsatsız ve faturasız kurusıkı tabanca kullanmaktan" her birine 8 bin 322 TL olmak üzere toplam 34 bin 42 TL, düğün sahiplerine ise "emre aykırı davranıştan" her birine 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 4 bin 104 TL idari para cezası uygulandı.

Olayda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet yivsiz av tüfeği muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KARABÜK