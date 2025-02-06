Karabük'te Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Çalışmaları

Telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak için Karabük'te polis ekipleri cadde sokak gezerek vatandaşları hem uyarıyor hem de broşür dağıtıyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler cadde sokak gezerek vatandaşların "suç mağduru olmamaları için" bilgilendirme faaliyeti yapıyor.

Telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık yöntemlerinin artması nedeniyle ekipler

vatandaşları, kendini polis, savcı veya kamu görevlisi gibi tanıtıp para isteyenlere itibar etmemeleri noktasında uyarıyor. - KARABÜK