Karabük'te Cuma Namazı İçin Yola Çıkan Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Karabük'te okuldan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.A.B., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Karabük'te cuma namazı için okuldan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sağlık Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'tan Fatih Caddesi istikametine seyir halinde olan O.B. idaresindeki 78 AC 070 plakalı otomobil, Sağlık Sokak yönünden koşarak yolun karşısına geçmek isteyen M.A.B. (12) isimli ortaokul öğrencisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cuma namazı için okuldan çıktığı öğrenilen küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü O.B.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
