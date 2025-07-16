Karabük'te Çatıdaki İşçilerin Güvenliksiz Çalışması Gözler Önüne Serildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeyen işçilerin o anları cep telefonuyla kaydedildi.

Yenice ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yapılan tadilat çalışması, görenleri hayrete düşürdü. Çatıya çıkan iki işçinin, hiçbir koruyucu ekipman veya güvenlik halatı olmadan çalışmaları büyük tehlike oluşturdu. Görüntülerde işçilerin çatının su oluğunu değiştirmek için kiremitler üzerinde rahatça dolaştıkları, dengelerini kaybetmeleri halinde ölümle sonuçlanabilecek bir riskle karşı karşıya oldukları görülüyor.

Bu arada işçilerin çalışmalarını kayda alan vatandaşın şaşkınlık içerisinde izleyerek, işçilerin çatıdaki hareketlerini ip cambazlarına benzeterek, bu tür sorumsuzca yapılan çalışmalara karşı denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti. - KARABÜK