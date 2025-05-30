Karabük'te Casus Kamera Skandalı: 55 Bin Gizli Görüntü Ele Geçirildi

Gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan casus kameralar, bireylerin özel hayatını ciddi biçimde tehdit ediyor. Karabük'te yasa dışı casus kamera ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, 55 bin gizli görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde 38 yetişkin ve 11 çocuğa ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kayıt bulundu. Detayları tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu ve Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık paylaştı.

Sapanca, Denizli, Karabük... Casus kamera skandalları üst üste geliyor. Anahtarlık, tükenmez kalem ve bazen de prizin içine yerleştirilen gizli kameralar özel hayatı gizliliğini tehlike sokuyor.

Gündelik eşyaların içine gizlenerek fark edilmesi neredeyse imkânsız hale gelen bu cihazlar, vatandaşların kişisel alanlarında izinsiz görüntü kaydı yapılmasına neden oluyor.

KARABÜK'TE BÜYÜK SKANDAL: 55 BİN GÖRÜNTÜ

Karabük'te gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla elde edildiği belirlenen 55 bin gizli görüntü güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Görüntülerin, çeşitli mekanlara yerleştirilen gizli kameralarla kaydedildiği tespit edildi. Olayla ilgili birden fazla şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu.

Yetkililer, vatandaşları kişisel alanlarda gizli kamera tehdidine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Tosunoğlu, şüphelinin evinde yapılan 2 ayrı aramada; kalem, priz, USB bellek, wi-fi adaptörü, masa saati, avize duyu, dijital saat, araba anahtarı, spot lamba gibi onlarca farklı objeye gizlenmiş kamera ve ses kayıt cihazlarının yanı sıra yüzlerce elektronik parça, kamera devreleri ve bataryalar bulunduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLERDE ÇOCUKLAR DA VAR!

Görüntülerde 38 yetişkin ve 11 çocuğa ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kayıt bulunduğunu söyleyen Tosunoğlu, özellikle otel, soyunma kabini, kiralık ev gibi alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, gizli kamera tespiti için özel cihazların kullanılması gerektiğini belirtiyor.

HEDİYE OYUNCAKLARA DİKKAT!

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, genelde hediye olarak verilen oyuncak ayıların içine bile kamera yerleştirildiğini söyleyerek, "Ayının peluş burun kısmına yerleştiriyorlar. Çok küçük, nokta kadar oluyor. Temas ettiğinizde anlamanız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Wİ-Fİ İLE GÖRÜNTÜ AKTARIMI

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, görüntülerin wi-fi ile aktarıldığını dile getirdi. Kırık, "Bu görüntüler kim bilir kimlerin eline geçiyor. Büyük bir tehdit unsuru olabilir. Yarın öbür gün iş adamları siyasetçiler şantaja uğrayabilir" dedi.

KAYNAK: TV100