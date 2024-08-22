Karabük'te bir şahsın üzerinde esrar maddesi ele geçirildi
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan bir operasyonda bir şahsın üzerinde ve ikametinde esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir şahsın üzerinde esrar maddesi ele gdçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar ilçesinde icra ettikleri faaliyette 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada, 4,23 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK