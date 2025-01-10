Karabük'te bir genç samanlıkta ölü bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir genç samanlıkta ölü bulundu. Olay Karabük Eflani ilçesi Avşar köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Arslan (25) isimli genç evinin yanındaki samanlıkta kanlar içinde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emirhan Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.