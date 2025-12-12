Beton mikseri 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Karabük'ün Yenice ilçesinde beton mikserinin 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde beton mikserinin yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarladığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla kurtarılan yaralılar ilk müdahalelerin ardından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK