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Ardiyede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Ardiyede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Karabük'te iki katlı bir evin yanındaki ardiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ardiye kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te iki katlı bir evin yanında bulunan ardiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde 15. Sokak'ta meydana geldi. İki katlı bir evin yanında bulunan ardiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ardiye kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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