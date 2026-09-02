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Karabük'te Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Karabük'te Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı Huzur Apartmanı'nın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sırasında apartman tahliye edilirken, dumandan etkilenen 93 yaşındaki Mustafa K. ve Feti D. hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 115. Sokak'taki Huzur Apartmanı'nın 3. katında meydana geldi. Sedat K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Mustafa K.(93) ile Feti D. isimli vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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