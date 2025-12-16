Haberler

Karabük'te Antik Mısır dönemine ait heykel ele geçirildi

Karabük'te Antik Mısır dönemine ait heykel ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safranbolu'da düzenlenen jandarma operasyonlarında Antik Mısır'a ait heykel, çok sayıda tarihi eser, silah ve patlayıcı madde bulundu. İki şahıs gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ile çok sayıda tarihi eser, silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde 2 ayrı operasyonda, 2 şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; milattan önce 3. veya 5. yüzyıla ait Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 10 adet tarihi obje, 5 adet tarihi yüzük, 2 adet tarihi kolye ucu ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca birer adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 170 adet fişek, 2'şer adet el dedektörü, bakır define arama çubuğu ile el yapımı patlayıcı maddeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İçinde hakemlerin de bulunduğu araç, tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
title