Tofaş Tır'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
Karabük'te aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle alkollü sürücünün aracı, park halindeki bir tıra çarparak ok gibi saplandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün alkollü olduğu otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta meydana geldi. Aytuğ S. (22) idaresindeki 06 BA 0665 plakalı Tofaş marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol kenarında park halindeki 78 ABP 662 plakalı Tır'a bağlı 37 ADA 761 plakalı dorseye ok gibi saplandı. Demir yığınına dönen otomobil sürücüsü Aytuğ S. ile yolcu olarak bulunan Yağmur P. (21) ağır yalandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tır'a ok gibi saplanan otomobildeki yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yağmur P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil içinden olay yeri inceleme ekipleri alkol şişelerini delil torbasına koyması dikkat çekti.

Demir yığınına dönen otomobil çekici yardımı ile Tır'ın dorsesinin altından çıkarılarak otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
