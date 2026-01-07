İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Haberler

Güncelleme:
Safranbolu ilçesinde Lütfü Öz'e ait iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev tamamen yanarken, 1 kişi kollarında yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay ilçeye bağlı İnceçay köyünde meydana geldi. Lütfü Öz'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kollarında yanıklar oluşan Lütfü Öz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin alt kısmının odunlarla dolu olması nedeniyle yangını söndürme çalışmaları 6 saattir devam ediyor. - KARABÜK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

