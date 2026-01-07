İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev tamamen yanarken, 1 kişinin de kollarında yanıklar oluştu.

Olay ilçeye bağlı İnceçay köyünde meydana geldi. Lütfü Öz'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kollarında yanıklar oluşan Lütfü Öz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin alt kısmının odunlarla dolu olması nedeniyle yangını söndürme çalışmaları 6 saattir devam ediyor. - KARABÜK