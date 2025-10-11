Haberler

Karabük'te 90 Yaşındaki Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Karabük'te 90 Yaşındaki Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 90 yaşındaki A.B. yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Karabük'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 90 yaşındaki adam yaralandı. Kaza anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük'ün Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 67 ADR 260 plakalı otomobil, Cuma Pazarı Kavşağı istikametinden battı çıktı yönüne seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmekte olan A.B. (90) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anı cep telefonu ve bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.