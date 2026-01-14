Haberler

Yaşlı adam apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu

Güncelleme:
Karabük'te, 77 yaşındaki Hasan Kaplan, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Kaplan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Karabük'te yaşlı bir adam, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Doğan Sokak üzerindeki Yeni Doğan Apartmanı'nın 3. katında merdiven boşluğunda hareketsiz halde yatan Hasan Kaplan'ı (77) gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
