Haberler

Karabük’te 3. kattan düşen Afganistanlı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Karabük’te 3. kattan düşen Afganistanlı öğrenci hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’te 3. kattaki evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Afganistanlı öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te 3. kattaki evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Afganistanlı öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 56. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki ikametinin mutfak penceresinden bahçedeki toprak zemine düşen Mohammad Mehran Ayoubi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmayın

Bakan Fidan'dan Yunanistan'a flaş uyarı! O adalara dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var

100 yıl içinde yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem! Adliyeye böyle götürüldüler

Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem