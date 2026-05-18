Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Karabük merkezde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 170 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, 2 adet amfetamin emdirilmiş peçete ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

