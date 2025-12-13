Haberler

Karabük'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Karabük'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te otelden ayrıldıktan sonra kaybolan 29 yaşındaki Abuzer Y., ağaçlık bir alanda ölü bulundu. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda gencin cenazesi bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki genç ağaçlık alanda ölü bulundu.

Olay, Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Abuzer Y., dün birlikte kaldığı dini nikahlı eşinin yanından ayrıldı. Akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından başlatılan arama çalışmalarında gence ait araç, sabah saatlerinde Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolunda terk edilmiş halde bulundu. Çevrede yapılan aramada, Abuzer Y.'nin ağaçlık alanda hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title