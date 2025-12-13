Karabük'te kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Karabük'te otelden ayrıldıktan sonra kaybolan 29 yaşındaki Abuzer Y., ağaçlık bir alanda ölü bulundu. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda gencin cenazesi bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'te otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki genç ağaçlık alanda ölü bulundu.
Olay, Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Abuzer Y., dün birlikte kaldığı dini nikahlı eşinin yanından ayrıldı. Akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından başlatılan arama çalışmalarında gence ait araç, sabah saatlerinde Kapullu Küpler-5000 Evler bağlantı yolunda terk edilmiş halde bulundu. Çevrede yapılan aramada, Abuzer Y.'nin ağaçlık alanda hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK