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Karabük-Bartın yolunda feci kaza: Tır devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Karabük-Bartın yolunda feci kaza: Tır devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
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Karabük-Bartın karayolunda katot yüklü tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması, ardından önüne çıkan motosikleti sürükleyip devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Karabük-Bartın karayolunda katot yüklü tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması, ardından önüne çıkan motosikleti sürükleyip devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karabük-Bartın kara yolunun Kirkilli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bartın istikametinden Safranbolu yönüne seyir halinde olan katot yüklü tır, iddiaya göre frenlerinin şişmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Bu sırada tırın üzerinde bulunan katotlar yola savruldu.

Savrulan katotlardan bazıları Kirkilli Mahallesi'nde park halindeki bir araca ve bir eve çarparken, kontrolden çıkan tır yol boyunca ilerlemeye devam etti.

Motosiklet sürücüsünü de altına aldı

Bu sırada önüne çıkan motosiklete çarparak sürükleyen tır, uyarı tabelasına çarptıktan sonra ters dönerek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Karayolu ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunun Bartın istikameti trafiğe kapandı. Ulaşımın mahalle içerisindeki yoldan tek yönlü olarak sağlandığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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