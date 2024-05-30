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Kara yolunda otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan kamyonun camları ve bazı bölgeleri çekiçle parçalandı.

650 kara yolun da otomobil ile hafriyat kamyonun karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonun camları ve bazı bölgeleri ise hayatın kaybedenlerin yakını tarafından çekiçle parçalandı.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, sürücü Canan Emlikli (35) idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle, kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Ferizli Olaylar Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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