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Karabük'te Tehlikeli Yürüyüş ve Oturma Anları

Karabük'te Tehlikeli Yürüyüş ve Oturma Anları
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Karabük'te iki ayrı noktada kara yoluna oturan ve trafikte yürüyen kişiler, hem kendi canlarını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Kask ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücülerin çarpmamak için yavaşladığı görüldü.

Karabük'te iki ayrı noktada kara yoluna oturan ve akan trafikte yürüyen kişilerin tehlikeli davranışları, hem kendi canlarını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye düşürdü.

İlk olay, Karabük-Eskipazar kara yolunda Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyreden motosiklet sürücüsü, yolun ortasında oturan bir kişiyi fark edince hızını düşürüp yanından geçti. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün şaşkınlık yaşadığı görüldü.

İkinci olay ise Karabük-Kastamonu kara yolunun Bostanbükü mevkiinde yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, yoğun araç trafiğine aldırış etmeden kara yolunda yürüyerek hem kendi canını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, kayda alan vatandaşların da panik yaşadığı ve sürücülerin şahsa çarpmamak için yavaşladığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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