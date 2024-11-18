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Kar Yağışı Nedeniyle Geciken Kombi Tamiri Kavga Çıkardı

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Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle kombi tamiri için randevu alan müşteriler, tamircinin gecikmesi üzerine işyeri sahibine saldırdı. Alkollü oldukları belirtilen saldırganlar olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kar yağışı nedeniyle yaşanan gecikme kavgaya dönüştü...O anlar kamerada

İşyeri sahibi ve müşteriler arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

ERZURUM - Erzurum'da dün akşam saatlerinde yaşanan olay, ilk başta farklı bir mesele sanılsa da gerçekler sonradan ortaya çıktı. Akşam saat 20.00'de kombi tamiri için randevu alan bazı kişiler, yoğun kar yağışı nedeniyle tamircinin yarım saatlik gecikmesi üzerine dükkana gelerek dükkan sahibine saldırdı.

Saldırganların alkollü olduğu belirtilirken, dükkan sahibi ve yakınlarının müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırganların alkollü olduğunu teyit etti ve araçlarına el koydu. Yaşananlar üzerine güvenlik güçleri tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Olayda bir kişinin yaralandığı ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kar Yağışı Nedeniyle Geciken Kombi Tamiri Kavga Çıkardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - 3.Sayfa
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