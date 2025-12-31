Haberler

Karda zamana karşı yarış

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hastayı, sağlık ekipleri ve mahalle sakinleri battaniyeye sararak taşımak zorunda kaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşıkara kırsal mahallesinde rahatsızlanan bir hasta, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ilerleyememesi üzerine sağlık ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla battaniyeye sarılarak ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Taşıkara kırsal mahallesinde fenalaşan bir kişiyi hastaneye götürmek için 112 Acil Sağlık ekipleri köye yönlendirildi. Ancak etkili olan kar yağışı ve yolun kapanması nedeniyle ambulans bir noktadan sonra ilerleyemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle hastayı battaniyeye sararak karlı arazide taşıdı.

Zorlu şartlar altında ambulansa ulaştırılan hasta, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
