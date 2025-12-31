Karda zamana karşı yarış

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşıkara kırsal mahallesinde rahatsızlanan bir hasta, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ilerleyememesi üzerine sağlık ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla battaniyeye sarılarak ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Taşıkara kırsal mahallesinde fenalaşan bir kişiyi hastaneye götürmek için 112 Acil Sağlık ekipleri köye yönlendirildi. Ancak etkili olan kar yağışı ve yolun kapanması nedeniyle ambulans bir noktadan sonra ilerleyemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle hastayı battaniyeye sararak karlı arazide taşıdı.

Zorlu şartlar altında ambulansa ulaştırılan hasta, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ŞANLIURFA