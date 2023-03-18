Kar nedeniyle 5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 5 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 5 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Türkiye'nin güneyde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürdürürken, Türkiye'nin doğusunda ise karla mücadele sürdürülüyor. Yaklaşık 5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2831 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.

Bağdeşen Köyü Muhtarı Erhan Şenel, Mehmet Alkan, Karayolları ekiplerinin 5 aydır kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve yapılan yol açma çalışmalarından memnun olduklarını söyleyerek,

"Şu anda Bülbülan yaylasındayız. Yaklaşık olarak 4-5 aydır kapalı olan yollarımız açılmaya başlandı. Çok şükür yol açma çalışmaları başladı ve devam ediyor. İnşallah 1 veya 2 gün içerisinde ulaşıma açılacaktır.

Karayolları görevlileri ise çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler. - ARDAHAN