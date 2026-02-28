Haberler

Yoldaki karı temizleyen iş makinası kardan kaybolan otomobile çarptı

Güncelleme:
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir kar küreme aracı, yol kenarında karla kaplanan park halindeki bir araca çarptı. Sürücünün kar yığını sandığı aracın gerçek bir araç olduğu, çarpma anında anlaşıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, sadece yolları değil araçları da adeta beyaz örtüyle kamufle etti. İlçede yürütülen kar küreme çalışmaları sırasında yaşanan bir olay ise hem şaşırttı hem de "Bu kadar da olmaz!" dedirtti.

Yol açma çalışması yapan kar küreme aracı sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan ve üzeri tamamen karla kaplanan otomobili fark edemedi. Kar yığını sandığı cismin aslında bir araç olduğu, küreme aracının otomobile çarpmasıyla ortaya çıktı.

Çarpmanın ardından farklı bir sertlik hisseden sürücü, iş makinesini durdurarak durumu kontrol etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
