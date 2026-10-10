Kapitan Andreevo'da Türkiye'ye giden tırda 12 kilo 630 gram kokain ele geçirildi

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Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye geçiş yapmaya hazırlanan bir tırda 12 kilo 630 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 58 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşı sürücü gözaltına alındı.

Tırın kabinindeki çantada bulundu

Bulgaristan'ın Haskovo Bölge Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2026 tarihinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gitmekte olan bir tırda arama gerçekleştirildi. Gümrük İdaresi ile Sınır Polisi ekiplerinin ortak çalışmasında, aracın kabinindeki siyah bir çantada, beyaz kağıt bantla sarılmış 12 paket bulundu.

Paketlerde yapılan incelemede, toplam brüt ağırlığı 12 kilo 630 gram olan maddenin kokain olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı