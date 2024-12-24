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Kapıkule'de Uyuşturucu Seferberliği: Sürücü Tutuklandı

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Edirne'nin Kapıkule sınır kapısında uyuşturucu maddelerle yakalanan panelvan sürücüsü M.H.D. tutuklandı. Yapılan operasyonda aracında 4 kilo 5 gram skunk ele geçirildi.

Kapıkule'de uyuşturucu ile yakalanan araç sürücüsü tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü M.H.D. isimli şahıs tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince koordineli yapılan çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan ve bir panelvan uygulama noktasında durduruldu.

Sürücülüğünü M.H.D. isimli şahsın yaptığı panelvandaki aramada paketlenmiş halde 4 kilo 5 gram skunk ele geçirdi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.H.D, isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kapıkule'de Uyuşturucu Seferberliği: Sürücü Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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