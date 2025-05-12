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Kapıkule'de Minibüste 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule'de Minibüste 49 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda minibüste yapılan aramada, televizyon ünitesine gizlenmiş 49 kilo 866 gram esrar bulundu. Şüpheli minibüs şoförü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kapıkule'de minibüste televizyon ünitesinde 49 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir minibüste yapılan aramada televizyon ünitesi içine gizlenmiş 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına giriş yapan bir minibüs şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray taraması sonrası şüpheli yoğunluk tespiti üzerine minibüs hangara alınarak arama yapıldı.

Minibüste narkotik dedektör köpeği "Jeff" ile yapılan detaylı aramada yasal yük olan mobilya eşyalarına tepki vermesi üzerine televizyon ünitesi içerisinde bez bir parça ile sabitlenmiş halde 23 adet alüminyum folyoya sarılı şeffaf naylon paketler içerisinde, toplam 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan minibüs şoförü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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