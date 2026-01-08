Devlet hastanesi bahçesinde otomobil yangını

Kapaklı Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bir araç alev alarak patladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kapaklı Devlet Hastanesi bahçesinde, İ.S. isimli şahsa ait Bulgaristan plakalı otomobil, çalıştırıldığı esnada henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yangında kısa süreli patlama meydana gelirken itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ