Haberler

Devlet hastanesi bahçesinde otomobil yangını

Devlet hastanesi bahçesinde otomobil yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapaklı Devlet Hastanesi bahçesinde İ.S. isimli şahsa ait Bulgaristan plakalı otomobil çalıştırıldığı esnada alev alarak patladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kapaklı Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bir araç alev alarak patladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kapaklı Devlet Hastanesi bahçesinde, İ.S. isimli şahsa ait Bulgaristan plakalı otomobil, çalıştırıldığı esnada henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yangında kısa süreli patlama meydana gelirken itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş