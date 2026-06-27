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Otluk alanda bulunan atıklardan yangın çıktı

Otluk alanda bulunan atıklardan yangın çıktı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan otluk alandaki atıklardan duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden bir vatandaş ayağıyla otları ezerek yükselen dumanları söndürdü. Kısa süre sonra otluk alanda yeniden duman tütmeye başladı. Bu sefer fark edilemeyen dumanların büyümesi üzerine yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar hortumla yangına müdahale etti. Ekipler geldikten sonra ise yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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