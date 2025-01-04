Kapaklı’da Narkotik Uygulaması: 42 Bin Lira Ceza
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen NARVAS uygulamasında 42 bin lira ceza kesildi. 122 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 31 araç da denetlendi. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narkotik Bilgilendirme ve Araştırma Sistemi (NARVAS) uygulamasında 42 bin lira ceza kesildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Aralık Cuma günü Kapaklı Pınar Bulvarı ile Yeni Cami Caddesi kesişiminde NARVAS uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 122 şahsın GBT ve 31 aracın da sorgusu yapıldı.
Ayrıca 2 şahsa ve 3 araca 42 bin 663 lira cezai işlem uygulanırken yapılan uygulamaların devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ