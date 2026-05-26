Kurşunlama olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletle gelerek işletmeye ateş açan iki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan kurşunlama olayı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yeri önüne gelen motosikletli iki şahıs, işletmeye birkaç el ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

Sabah işletmesine gelen dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri izleyen ekipler, iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirenlerin Y.A. ve H.D. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı