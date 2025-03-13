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Kapaklı'da Motosikletli Şahıs, Araç İçindeki Vatandaşı Yaraladı

Kapaklı'da Motosikletli Şahıs, Araç İçindeki Vatandaşı Yaraladı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletli bir şahıs, otomobil içinde bulunan D.B.'yi silahla yaralayarak kaçtı, ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde araç içerisinde bulunan bir vatandaşı silahla vurarak yaralayan motosikletli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesinde Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde Motosiklet sürücüsü A.E., otomobil sürücüsü D.B.'yi 6-7 el ateş ederek yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Kaçan şahsı arama çalışması başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.E.'yi suç aletiyle birlikte Kapaklı-Çerkezköy istikametinde yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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