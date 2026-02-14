Haberler

Servis minibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Servis minibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan bir kadın, servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan kadın, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Erbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeken Caddesi üzerinden Erbay Caddesi'ne dönen F.Ç idaresindeki bir servis minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan K.A. isimli kadına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri servisin çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
