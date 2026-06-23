Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 çocuğun balkonda ateşle oynaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Tahtacılar Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuğun balkonda ateş ile oynaması sonucu yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Çıkan yangında C.U. isimli vatandaşın elinde yanık oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı