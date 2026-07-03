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Kapaklı'da 4 kişiyi silahla yaralayan zanlı İstanbul'da yakalandı

Kapaklı'da 4 kişiyi silahla yaralayan zanlı İstanbul'da yakalandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir alkollü mekanda hesap yüzünden çıkan tartışmada 4 kişi silahla yaralandı. Olayın şüphelisi F.P., polis tarafından İstanbul'da yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü mekanda çıkan tartışmada 4 kişiyi silahla yaralayan zanlı İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki alkollü bir mekanda hesap verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine U.E. O.A., E.O., ve Y.C. silahla yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.A.'nın durumunun ağır olduğu olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri silahlı yaralama şüphelisinin işletme sahibinin arkadaşı F.P. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından F.P., polis ekiplerince İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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