39 yaşındaki adam ölü olarak bulundu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, ailevi sorunları olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Ali G., çocuğu tarafından evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Ali G. çocuğu tarafından evde ölü olarak bulundu.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen 39 yaşındaki Ali G., çocuğu tarafından evde ölü olarak bulundu.

Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ali G.'nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
