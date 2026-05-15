Havalimanına ait tabanca ve mermi çalan hırsızlar yakalandı

Nevşehir'de Kapadokya Havalimanı'na ait tabanca ve mermi çalan 1'i kadın 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kapadokya Havalimanı'nda meydana gelen tabanca ve mermi çalınması olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K ve V.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı