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Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut çocuklarını evlatlıktan reddetti

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Ankara'da yaşayan ve kanserle mücadele eden Turgut, çocuklarını evlatlıktan reddetti. Turgut'un bu kararı, çevresinde büyük şaşkınlık yarattı. Kendisi ile ilgilenmeyen çocuklarına karşı bu radikal kararı alarak, hukuki süreci başlatan Turgut, toplumda büyük bir tartışma konusu oldu.

Ankaralı Turgut adıyla tanınan şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1.5 ayda 13 kilo veren şarkıcı ekonomik durumundan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamamış ünlü şarkıcının sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

'BUNLAR ÇETE OLMUŞ HELAL PARA YEMEMİŞLER'

Verilen desteğin ardından Ankaralı Turgut bugün sosyal medyada yayınladığı videoda, tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söyledi.

Türkücü, çocuklarınaşu sözlerle istan etti; "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin."

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut çocuklarını evlatlıktan reddetti
Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Bozkurtlar Diriliyor:

hic helal para yemedilerse o da senin sorunun Turgut aga. senin yetistirdigin evlatlar. cikarip sokaga atiyosunuz sonra garibanlar cekiyor kaygisini

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