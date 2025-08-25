Kansere yenik düşen öğretmene hüzünlü veda

Kansere yenik düşen öğretmene hüzünlü veda
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Tuğba Soylu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Tuğba Soylu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Soylu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dörtyol Gazi İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 42 yaşındaki Tuğba Soylu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi. Soylu'nun vefatı; ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencilerini yasa boğdu. Tuğba Soylu'nun cenazesi bugün Dörtyol ilçesine bağlı Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Karakese Mezarlığı'na defnedildi. Soylu'nun ölümü eğitim camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
